На месте Ленина в центре Киева появилась скульптура Романа Гения: возле нее заметили Ивангая (фото)

В Киеве открыли "первый в мире памятник видеоблогеру".

В столице Украины на месте памятника советскому диктатору Владимиру Ленину установили фигуру киевского блогера Романа Гения.

Заснять изваяние удалось корреспонденту "Телеграфа".

"Рома Гений. Кто это", — гласит надпись на табличке.

Как видно на фото, в открытии скульптуры, помимо самого Гения (в розовой кепке, — ред.), поучаствовал и другой известный украинский блогер Ивангай (Иван Рудской).

"Первый в мире памятник видеоблогеру!", — прокомментировал событие Ивангай у себя в Инстаграм.

Роман Гений (Олещук) — видеоблогер и продюсер из Киева, ведет на сервисе Youtube свой канал, на который в настоящее время подписано более 200 тысяч человек. Кроме того, ранее работал над каналами "Ровное место" и "Сквозь"

По его словам, на "Ютубе" он занимается придумыванием идей, видео и песен.

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