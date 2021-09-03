На месте Ленина в центре Киева появилась скульптура Романа Гения: возле нее заметили Ивангая (фото)
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В Киеве открыли "первый в мире памятник видеоблогеру".
В столице Украины на месте памятника советскому диктатору Владимиру Ленину установили фигуру киевского блогера Романа Гения.
Заснять изваяние удалось корреспонденту "Телеграфа".
"Рома Гений. Кто это", — гласит надпись на табличке.
Как видно на фото, в открытии скульптуры, помимо самого Гения (в розовой кепке, — ред.), поучаствовал и другой известный украинский блогер Ивангай (Иван Рудской).
"Первый в мире памятник видеоблогеру!", — прокомментировал событие Ивангай у себя в Инстаграм.
Роман Гений (Олещук) — видеоблогер и продюсер из Киева, ведет на сервисе Youtube свой канал, на который в настоящее время подписано более 200 тысяч человек. Кроме того, ранее работал над каналами "Ровное место" и "Сквозь"
По его словам, на "Ютубе" он занимается придумыванием идей, видео и песен.
Как сообщалось ранее, скандальный российский рэпер Баста, после отмены запрета на въезд в Украину, вновь собрался с концертом в Киев.
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