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На місці Леніна в центрі Києва з’явилася скульптура Романа Генія: біля неї помітили Івангая (фото)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Пам’ятник Роману Генію Новина оновлена 03 вересня 2021, 16:48
Пам’ятник Роману Генію

У Києві відкрили "перший в світі пам’ятник відеоблогеру".

У столиці України на місці пам’ятника радянському диктатору Володимиру Леніну встановили фігуру київського блогера Романа Генія.

Зняти статую вдалося кореспонденту "Телеграфа".

"Рома Геній. Хто це", — свідчить напис на табличці.

Як видно на фото, у відкритті скульптури, крім самого Генія (в рожевій кепці, — ред.), взяв участь і інший відомий український блогер Івангай (Іван Рудський).

"Перший в світі пам’ятник відеоблогеру!", — прокоментував подію Івангай у себе в Інстаграм.

Роман Геній (Олещук) — відеоблогер і продюсер з Києва, веде на сервісі Youtube свій канал, на який в даний час підписано понад 200 тисяч осіб. Крім того, раніше працював над каналами "Рівне місце" і "Сквозь"

За його словами, на "Ютубі" він займається вигадуванням ідей, відео та пісень.

Як повідомлялося раніше, скандальний російський репер Баста, після скасування заборони на в’їзд в Україну, знову зібрався з концертом до Києва.

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