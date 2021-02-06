Никто не покупает: на Харьковщине уже в третий раз пытаются продать снесенный памятник Ленину

В Изюме (Харьковская область) в третий раз попытаются продать статую советского диктатора Владимира Ленина, которая была демонтирована в 2016 году.

Об этом пишет "Суспільне"

"Мы уже его продаем три года - с 2017-то никто не покупает ... Два раза выставляли, это будет третий", - рассказал глава города Валерий Марченко.

По его словам, деньги от продажи пойдут на оборудование для больницы.

Памятник продают, как изделие из метала. Высота статуи почти четыре метра, а вес почти полторы тонны.

"Изделие" оценили в 460 тысяч гривен.

Если не найдется желающих приобрести памятник, то его передадут в музей "Парк советского периода" в Путивле.

Как сообщалось ранее, неизвестные облили краской памятник Степану Бандере во Львове, однако их смогли заснять камеры наблюдения.