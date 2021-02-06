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Никто не покупает: на Харьковщине уже в третий раз пытаются продать снесенный памятник Ленину

Никто не покупает: на Харьковщине уже в третий раз пытаются продать снесенный памятник Ленину
Обновлено 21:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Изюме (Харьковская область) в третий раз попытаются продать статую советского диктатора Владимира Ленина, которая была демонтирована в 2016 году. 

Об этом пишет "Суспільне"

"Мы уже его продаем три года - с 2017-то никто не покупает ... Два раза выставляли, это будет третий", - рассказал глава города Валерий Марченко. 

По его словам, деньги от продажи пойдут на оборудование для больницы. 

Памятник продают, как изделие из метала. Высота статуи почти четыре метра, а вес почти полторы тонны.

"Изделие" оценили в 460 тысяч гривен. 

Если не найдется желающих приобрести памятник, то его передадут в музей "Парк советского периода" в Путивле. 

Как сообщалось ранее, неизвестные облили краской памятник Степану Бандере во Львове, однако их смогли заснять камеры наблюдения.

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Харьковская область, Изюм, Владимир Ленин.
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