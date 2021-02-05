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Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео

Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Во Львове в ночь на пятницу, 5 февраля, неизвестные вандалы забросали пакетами с краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого. 

В соцсети Фейсбук появилось видео, на котором видно, как неизвестные кидают краску в памятник, а затем быстро убегают с места происшествия. 

"Камеры видеонаблюдения Управления безопасности города ЛГС зафиксировали как в 00:13, 5 февраля, два человека бросали пакеты с краской в памятник Степану Бандере. Видеофиксацию передали в правоохранительные органы - злоумышленников ищут", - сказано в сообщении. 

Открыто дело по ч.2 ст.296 (хулиганство). 

За содеянное мужчинам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. 

Как сообщалось ранее, в январе в селе Яреськи Полтавской области, неизвестные разожгли костер на памятнике погибшим во Второй мировой войне

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Все по теме:

Львов, Памятник, Полиция, Степан Бандера, Вандалы.
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