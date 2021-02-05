Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео

Во Львове в ночь на пятницу, 5 февраля, неизвестные вандалы забросали пакетами с краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого.

В соцсети Фейсбук появилось видео, на котором видно, как неизвестные кидают краску в памятник, а затем быстро убегают с места происшествия.

"Камеры видеонаблюдения Управления безопасности города ЛГС зафиксировали как в 00:13, 5 февраля, два человека бросали пакеты с краской в памятник Степану Бандере. Видеофиксацию передали в правоохранительные органы - злоумышленников ищут", - сказано в сообщении.

Открыто дело по ч.2 ст.296 (хулиганство).

За содеянное мужчинам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщалось ранее, в январе в селе Яреськи Полтавской области, неизвестные разожгли костер на памятнике погибшим во Второй мировой войне.