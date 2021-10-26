Укр

"Чапаева уронили" - на Полтавщине неизвестные сломали два памятника советского периода и изрисовали третий

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Чапаев без головы. Новость обновлена 26 октября 2021, 12:42
Чапаев без головы.

Все произошло в ночь на 26 октября.

В Лубнах неизвестные свалили памятник Чапаеву, точнее он называется "памятник чапаевской дивизии". Его переименовали еще в 2015 году, когда в городе протестовали против декоммунизации скульптуры. 

Фото памятника опубликовал блогер Александр Рудоманов. 

Чапаева свалили с постамента и лишили головы. 

Памятник в Лубнах "до и после"
Памятник в Лубнах "до и после"

Подобный метод борьбы с памятниками вызвал ряд шуток в комментариях. 

По этому факту полиция начала проверку — сообщил спикер Полтавского управления Юрий Сулаев. 

В другой части Полтавщины в ночь на 26 октября в Лохвице также пострадал памятник комсомольцам — сообщают местные СМИ. Голову, которая была на постаменте, свалили, а табличку — разбили. 

Памятник в Лохвице "до и после".
Памятник в Лохвице "до и после".

Третьим памятником, который "модернизировали" неизвестные стал бюст генерала Ивана Третьяка в Хороле. На нем написали слово "убийца". Отметим, что генерал известен своим приказом в 1983 году сбить пассажирский Боинг из Кореи, который отклонился от курса. Погибли 269 человек. 

Памятник Третьяку в Хороле
Памятник Третьяку в Хороле

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве снесли памятник дружбе с Москвой

Теги:
#Памятник #Полтавская область #Декоммунизация
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