"Чапаева уронили" - на Полтавщине неизвестные сломали два памятника советского периода и изрисовали третий

Все произошло в ночь на 26 октября.

В Лубнах неизвестные свалили памятник Чапаеву, точнее он называется "памятник чапаевской дивизии". Его переименовали еще в 2015 году, когда в городе протестовали против декоммунизации скульптуры.

Фото памятника опубликовал блогер Александр Рудоманов.

Чапаева свалили с постамента и лишили головы.

Памятник в Лубнах "до и после"

Подобный метод борьбы с памятниками вызвал ряд шуток в комментариях.

По этому факту полиция начала проверку — сообщил спикер Полтавского управления Юрий Сулаев.

В другой части Полтавщины в ночь на 26 октября в Лохвице также пострадал памятник комсомольцам — сообщают местные СМИ. Голову, которая была на постаменте, свалили, а табличку — разбили.

Памятник в Лохвице "до и после".

Третьим памятником, который "модернизировали" неизвестные стал бюст генерала Ивана Третьяка в Хороле. На нем написали слово "убийца". Отметим, что генерал известен своим приказом в 1983 году сбить пассажирский Боинг из Кореи, который отклонился от курса. Погибли 269 человек.

Памятник Третьяку в Хороле

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве снесли памятник дружбе с Москвой.