"Чапаева уронили" - на Полтавщине неизвестные сломали два памятника советского периода и изрисовали третий
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 28
Все произошло в ночь на 26 октября.
В Лубнах неизвестные свалили памятник Чапаеву, точнее он называется "памятник чапаевской дивизии". Его переименовали еще в 2015 году, когда в городе протестовали против декоммунизации скульптуры.
Фото памятника опубликовал блогер Александр Рудоманов.
Чапаева свалили с постамента и лишили головы.
Подобный метод борьбы с памятниками вызвал ряд шуток в комментариях.
По этому факту полиция начала проверку — сообщил спикер Полтавского управления Юрий Сулаев.
В другой части Полтавщины в ночь на 26 октября в Лохвице также пострадал памятник комсомольцам — сообщают местные СМИ. Голову, которая была на постаменте, свалили, а табличку — разбили.
Третьим памятником, который "модернизировали" неизвестные стал бюст генерала Ивана Третьяка в Хороле. На нем написали слово "убийца". Отметим, что генерал известен своим приказом в 1983 году сбить пассажирский Боинг из Кореи, который отклонился от курса. Погибли 269 человек.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве снесли памятник дружбе с Москвой.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-