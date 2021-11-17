Укр

От постамента до туалета: что сделали с памятником Ленину в Днепре (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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У памятника и писсуара есть схожие черты. Новость обновлена 17 ноября 2021, 16:06
У памятника и писсуара есть схожие черты.

Памятник Ленину простоял в Днепре более 55 лет.

В Днепре из памятника Владимиру Ленину сделали писсуар. 

Фото разместил местный паблик "Труха. Днепр". 

На фото, как утверждают в группе, рука Ленина, который ранее стоял на центральной площади города, переделанная в разновидность унитаза для мочеиспускания. Также возле обычного унитаза разместили фото деятеля, который подглядывает за посетителями туалета. 

При этом место необычного использования остатков памятника не сообщается. 

Напомним, памятник Ленину в Днепре снесли еще в 2014 году. Он простоял там с 1957. 

Так выглядел памятник ранее
Так выглядел памятник ранее

В комментариях к посту пользователи отметили, что эпоха СССР давно закончилась и "зачем вспоминать прошлое", негативно оценили "креатив" от создателей такого туалета, а также выразили свои пожелания — чьим бы памятником можно было воспользоваться как писсуаром. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области вандалы повредили два советских памятника, а третий изрисовали

Также накануне в Изюме Харьковской области возле обелиска жертвам гражданской войны при проведении работ коммунальщики откопали неопознанные кости.

Теги:
#Памятник #Днепр #Ленин #Туалет
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