От постамента до туалета: что сделали с памятником Ленину в Днепре (фото)

Памятник Ленину простоял в Днепре более 55 лет.

В Днепре из памятника Владимиру Ленину сделали писсуар.

Фото разместил местный паблик "Труха. Днепр".

На фото, как утверждают в группе, рука Ленина, который ранее стоял на центральной площади города, переделанная в разновидность унитаза для мочеиспускания. Также возле обычного унитаза разместили фото деятеля, который подглядывает за посетителями туалета.

При этом место необычного использования остатков памятника не сообщается.

Напомним, памятник Ленину в Днепре снесли еще в 2014 году. Он простоял там с 1957.

Так выглядел памятник ранее

В комментариях к посту пользователи отметили, что эпоха СССР давно закончилась и "зачем вспоминать прошлое", негативно оценили "креатив" от создателей такого туалета, а также выразили свои пожелания — чьим бы памятником можно было воспользоваться как писсуаром.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области вандалы повредили два советских памятника, а третий изрисовали.

Также накануне в Изюме Харьковской области возле обелиска жертвам гражданской войны при проведении работ коммунальщики откопали неопознанные кости.