В Раде хотят запретить все российские названия в Украине, а в россии запретили сравнивать СССР и Третий Рейх

российская власть делает все возможное, чтобы ограничить свободу жителей страны

В Украине хотят запретить любые названия городов, улиц и другие топонимы, связанные с российской федерацией и россиянами. В список вошли даже поэты и писатели.

Об этом говорится в законопроекте №7253 о географических названиях, зарегистрированном во вторник, 5 апреля.

Так, согласно тексту официального документа, в Украине планируется провести "деколонизацию" топонимов.

"Атрибутами городской топонимики продолжают оставаться площадь Амурская, улицы Байкальская, Белгородская, Беломорская, Брянская, Волгоградская, Волго-Донская, Волжская, Волховская, Грозненская, Донская, а также Багратиона, Бестужева, Герцена, Александра Блока, Достоевского и других", — указывается в пояснительной записке документа.

Скриншот с сайта ВРУ

Что касается страны-агрессора, там продолжают ограничивать свободу слова населения и внедрять жесткие штрафы. Теперь на территории российской федерации запрещается сравнивать СССР и нацистскую Германию.

Соответствующий законопроект ввела госдума россии в третьем чтении.

Так, согласно новым ограничениям, гражданам грозит штраф до двух тысяч рублей или арест до 15 суток. Для должностных лиц отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии ввели штрафы до четырех тысяч рублей, для юрлиц – 50 тысяч рублей.

Также в рамках нового законопроекта для россиян вводятся еще большие штрафы за повторные нарушения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме введения новых штрафов в России уже успели сделать все, чтобы жители страны не узнали правдивую информацию и заблокировали сервис News.Google.