Укр

В оккупированном городе россияне заново склеили Ленина: в сети аносируют "второй ленинопад"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Оккупанты склеили вождя из трех кусков Новость обновлена 18 апреля 2022, 16:05
Оккупанты склеили вождя из трех кусков

Пользователи сети говорят, что вождя или сдует ветром, или ему помогут упасть.

Российские захватчики во временно оккупированном Геническе (Херсонская область) склеили и установили ранее декоммунизированный памятник Владимиру Ленину. Скульптуру собрали из трех кусков и вид она имеет, в меньшей степени, потрепанный.

Таким "достижением" похвастался местный коллаборант Геннадий Малюков, предавший Украину и получивший за это должность в местной "милиции".

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Судя по опубликованному фото, памятник Ленину вернули из забвения и установили у здания бывшей райгосадминистрации в Геническе. Над многоэтажкой сначала висела тряпка с русским триколором, а теперь еще появился вождь пролетариата и идеолог Октябрьской Революции, которого сложили из трех кусков.

Сначала на площади были только ноги вождя
Сначала на площади были только ноги вождя
А тело и голову Ленину приклеили чуть позже
А тело и голову Ленину приклеили чуть позже

Пользователи сети уверяют, что этот памятник не простоит в Геническе и одной ночи. Его очень быстро "сдует ветром", а если ветер окажется бессильным, то "второго ленинопада" избежать точно не удастся.

Местным коллаборантам, которые помогают российским армиям, не удастся избежать ответственности и после освобождения города они заплатят высокую цену за то, что предали Родину.

Напомним, что в Днепре к ранее стоящему на центральной площади города декоммунизированному памятнику Ленину отнеслись очень креативно — разобрали его на части и сделали из них "дизайнерский" писсуар.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Война #Геническ #Памятник Ленину
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