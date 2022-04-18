В оккупированном городе россияне заново склеили Ленина: в сети аносируют "второй ленинопад"

Пользователи сети говорят, что вождя или сдует ветром, или ему помогут упасть.

Российские захватчики во временно оккупированном Геническе (Херсонская область) склеили и установили ранее декоммунизированный памятник Владимиру Ленину. Скульптуру собрали из трех кусков и вид она имеет, в меньшей степени, потрепанный.

Таким "достижением" похвастался местный коллаборант Геннадий Малюков, предавший Украину и получивший за это должность в местной "милиции".

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Судя по опубликованному фото, памятник Ленину вернули из забвения и установили у здания бывшей райгосадминистрации в Геническе. Над многоэтажкой сначала висела тряпка с русским триколором, а теперь еще появился вождь пролетариата и идеолог Октябрьской Революции, которого сложили из трех кусков.

Сначала на площади были только ноги вождя

А тело и голову Ленину приклеили чуть позже

Пользователи сети уверяют, что этот памятник не простоит в Геническе и одной ночи. Его очень быстро "сдует ветром", а если ветер окажется бессильным, то "второго ленинопада" избежать точно не удастся.

Местным коллаборантам, которые помогают российским армиям, не удастся избежать ответственности и после освобождения города они заплатят высокую цену за то, что предали Родину.

Напомним, что в Днепре к ранее стоящему на центральной площади города декоммунизированному памятнику Ленину отнеслись очень креативно — разобрали его на части и сделали из них "дизайнерский" писсуар.