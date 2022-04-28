У росії готуються до нових бомбардувань

Влада росії вимагає перевірити бункери

В уряді росії стурбувалися станом системи оповіщення громадян про надзвичайні ситуації і зажадали привести "в належний стан" бомбосховища на півдні країни.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив секретар радбезу росії Микола Патрушев під час наради з питань безпеки у прикордонних областях.

Він заявив, що влада південних регіонів росії має забезпечити надійну роботу систем оповіщення про надзвичайні ситуації. Крім того, він розпорядився провести перевірки стану бомбосховищ та інших об’єктів цивільної оборони, а також "виключити випадки незаконного вибуття таких об’єктів із федеральної власності".

Крім цього, Патрушев наказав посилити матеріально-технічне забезпечення відомств, які відповідають за забезпечення хімічної та біологічної безпеки.

Як повідомлялося раніше, за останній місяць у росії збільшилася кількість "надзвичайних ситуацій" в областях, що межують з Україною і не тільки. Зокрема 29 березня у Білгороді вибухнув склад боєприпасів. А вже 1 квітня у місті сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

Не залишилися поза увагою й інші міста рф. Так 22 квітня у підмосков’ї спалахнула пожежа на одному з підприємств, пов’язаних із космічною галуззю. Днем раніше спалахнула масштабна пожежа в будівлі Центрального НДІ військ повітряно-космічної оборони у Твері.

А 27 квітня потужні хлопки пролунали на складі боєприпасів неподалік вже згаданого Білгорода.

Варто зазначити, що країни Заходу, зокрема Британія, вже висловилися про те, що Україна має повне право знищувати військові об’єкти росіян на їх території.