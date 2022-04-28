В россии готовятся к новым бомбежкам

Власти россии обеспокоились состоянием бункеров

В правительстве россии обеспокоились состоянием системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и потребовали привести "в надлежащее состояние" бомбоубежища на юге страны.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил секретарь совбеза россии Николай Патрушев во время совещания по вопросам безопасности в пограничных областях.

Он заявил, что власти южных регионов россии должны обеспечить надежную работу систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Кроме того он распорядился провести проверки состояния бомбоубежищ и других объектов гражданской обороны, а также "исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности".

Помимо этого, Патрушев распорядился усилить материально-техническое обеспечение ведомств, которые отвечают за обеспечение химической и биологической безопасности.

Как сообщалось ранее, за последний месяц в россии увеличилось число "чрезвычайных ситуаций" в областях, граничащих с Украиной и не только. В частности 29 марта в Белгороде взорвался склад боеприпасов. А уже 1 апреля в городе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

Не остались без внимания и другие города россии. Так 22 апреля в подмосковье вспыхнул пожар на одном из предприятий, связанных с космической отраслью. Днем ранее вспыхнул масштабный пожар в здании Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери.

А 27 апреля мощные хлопки прозвучали на складе боеприпасов неподалеку от уже упомянутого Белгорода.

Стоит отметить, что страны Запада, и в частности Британия, уже высказались о том, что Украина имеет полное право уничтожать военные объекты россиян на их территории.