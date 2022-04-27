Джонсон не поддался на угрозы Кремля и подтвердил: Украина может бить по россии

ВСУ могут вести оборону самыми различными способами

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил слова своих коллег в правительстве о том, что Украина имеет полное право защищаться от россии, даже атакуя отдельные военные объекты на ее территории. При этом политик не хотел бы расширения "кризиса" за пределы украинского государства, но запрещать использовать поставленное Великобританией оружие не собирается.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на интервью Джонсона в эфире Talk TV.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Отметим, что премьер-министра спросили, считает ли он правильным использование британского вооружения против различных объектов инфраструктуры на территории россии. Несмотря на то, что Украина официально не подтверждает подобные атаки — такие как на нефтебазу в Брянске или на склад боеприпасов под Белгородом, многие за рубежом уверены: таким образом ВСУ пытаются ослабить логистику врага.

Читайте также: Категория Политика россии не удалось: разведка Британии назвала два важных провала армии рф Российские фейки об уничтожении всей украинской авиации не соответствуют действительности

Борис Джонсон подчеркнул, что не имеет желания видеть расширение российско-украинской войны на другие страны, однако Украина должна иметь возможность защищаться.

"Украинцы, и это очевидно, как сказал Джеймс [Хиппи], имеют право защищать себя, — подчеркнул политик. — На них нападают с территории России… Они имеют право защищать и защищаться".

Стоит отметить, что Джонсон вспомнил о заявлении главы Минобороны Британии Джеймса Хиппи, который поддержал право Украины на вероятные удары по территории россии западным оружием.

Читайте также: Категория Новости США В США вслед за Британией высказались о возвращении Украиной всех своих территорий Представитель американского военного командования генерал армии США Марк Милли заявил о целостности украинских территорий

Разумеется, что в рф такие слова пропустить мимо ушей не смогли и тут же подняли шум. По мнению спикера российского МИД Марии Захаровой, подобные решения Лондона могут развязать руки россии для атак на военные грузы, которыми в Украину поставляется вооружение для обороны страны. Кроме этого она "пригрозила" возможными ударами и непосредственно по территориям стран, которые поддержат подобную позицию.

Тем временем Британия гнет свою линию и обещает поддержать украинскую армию поставкой высокоточных ракет, которые могут уничтожить танк на расстоянии 60 километров.