Захарова заявила, что россия "может наносить удары" на территории старн НАТО, в частности Британии

Официальный представитель МИД россии Мария Захарова, комментируя заявление министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи о законности ударов по военным объектам рф, в ответ пригрозила европейским странам, поставляющим вооружение Украине.

Об этом передают росСМИ.

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"Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму?… Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран", — заявила Захарова.

Напомним, что правительством Великобритании было принято решение об очередном пакете санкций против рф. Среди прочего — будет ограничен экспорт отдельных товаров, которые ранее получала россия, и введена спецпомощь для Украины.

Ранее сообщалось, что представитель МИД россии Мария Захарова взбесила украинцев ложью о том, что кадры, на которых зафиксированы разбитые украинские города и убитые люди, являются постановочными.