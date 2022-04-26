Укр

у путина испугались заявления насчет ударов по россии и пригрозили в ответ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1631
мария захарова Новость обновлена 26 апреля 2022, 16:18
мария захарова

Захарова заявила, что россия "может наносить удары" на территории старн НАТО, в частности Британии

Официальный представитель МИД россии Мария Захарова, комментируя заявление министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи о законности ударов по военным объектам рф, в ответ пригрозила европейским странам, поставляющим вооружение Украине.

Об этом передают росСМИ.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

"Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму?… Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран", — заявила Захарова.

Напомним, что правительством Великобритании было принято решение об очередном пакете санкций против рф. Среди прочего — будет ограничен экспорт отдельных товаров, которые ранее получала россия, и введена спецпомощь для Украины.

Ранее сообщалось, что представитель МИД россии Мария Захарова взбесила украинцев ложью о том, что кадры, на которых зафиксированы разбитые украинские города и убитые люди, являются постановочными.

Теги:
#Великобритания #Россия #Война #Мария Захарова
мария захарова
Новости России
у путина испугались заявления насчет ударов по россии и пригрозили в ответ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
мария захарова
у путина испугались заявления насчет ударов по россии и пригрозили в ответ
Дата публикации
Категория
Российских боевиков активизировали и в непризнанной "ПМР"
Приднестровье вновь полыхнуло: что происходит в непризнанной "ПМР" и что говорят Украина, Молдова и Россия (обновляется)
Дата публикации
Категория
ВСУ
Мы поддержим: Британия намекнула, что Украине стоит вернуть Донбасс и Крым
Дата публикации
Категория
В Бердянске теперь очереди за самым необходимым
Пытаются вернуть город в СССР: в сети рассказали о жизни Бердянска в оккупации (фото)
Дата публикации
Категория
Противостояние российским оккупантам продолжается
Война – день 62: россияне давят на Донбассе, а Украина запасается новейшим вооружением