Три снаряда менее, чем за 10 секунд: чем особенны новые гаубицы, которые Британия отправляет Украине

Великобритания продолжает предоставлять Украине военную помощь в виде боевой техники.

Британские власти подготовили еще одну поставку военной техники в Украину. В течение недели Украина получит 20 мобильных артиллерийских установок калибра 155 мм AS-90 и десятки тысяч снарядов для них. Отметим, что неделей ранее стало известно, что в пользование украинским военным едут высокотехнологичные бронированные ракетные установки Stormer HVM.

Об этом сообщает издание Express.co.uk.

Сообщается, что еще 23 апреля было утверждено отправить 45 000 осколочно-фугасных снарядов британского производства и 20 самоходных гаубиц AS90 в Польшу, где украинские бойцы будут обучаться использованию и обслуживанию техники перед отправкой на фронт.

Отметим, что AS-90 – самоходная артиллерийская установка, которая способна вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд. Пушка САУ с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна производить выстрел на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола в 52 калибра – 30 км. Корпус и башня гаубицы выполнены из 17-мм стальной брони.

Как сообщалось ранее, накануне Джонсон заявлял, что Британия готовит новый пакет помощи украинским защитникам, который будет включать в себя зенитные комплексы Starstreak, высокоточные боеприпасы и другое снаряжение.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что Словакия 8 апреля передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300, который можно использовать для поражения воздушных целей на расстоянии до 300 километров.