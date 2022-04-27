Джонсон не піддався на погрози Кремля і підтвердив: Україна може бити по росії

ЗСУ можуть вести оборону різноманітними способами

Британський прем’єр Борис Джонсон підтвердив слова своїх колег в уряді про те, що Україна має повне право захищатись від росії, навіть атакуючи окремі військові об’єкти на її території. При цьому політик не хотів би розширення "кризи" за межі української держави, але забороняти використовувати поставлену Великою Британією зброю не збирається.

Про це повідомляє ВВС, посилаючись на інтерв’ю Джонсона в ефірі Talk TV.

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Зазначимо, що прем’єр-міністра запитали, чи вважає він правильним використання британського озброєння проти різних об’єктів інфраструктури на території росії. Незважаючи на те, що Україна офіційно не підтверджує подібні атаки — такі як на нафтобазі у Брянську чи на складі боєприпасів під Білгородом, багато хто за кордоном упевнений: таким чином ЗСУ намагаються послабити логістику ворога.

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Борис Джонсон наголосив, що не має бажання бачити розширення російсько-української війни на інші держави, проте Україна повинна мати можливість захищатись.

"Українці, і це очевидно, як сказав Джеймс [Хіппі], мають право захищати себе, — наголосив політик. — На них нападають з території росії… Вони мають право захищати та захищатися".

Варто зазначити, що Джонсон згадав про заяву глави Міноборони Британії Джеймса Хіппі, який підтримав право України на ймовірні удари по території росії західною зброєю.

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Очевидно, що в росії такі слова пропустити повз вуха не змогли і відразу підняли галас. На думку речниці російського МЗС Марії Захарової, подібні рішення Лондона можуть розв’язати руки росії для атак на військові вантажі, якими в Україну поставляється озброєння для оборони країни. Крім цього, вона "пригрозила" можливими ударами і безпосередньо по територіях країн, які підтримають подібну позицію.

Тим часом Британія гне свою лінію і обіцяє підтримати українську армію постачанням високоточних ракет, котрі здатні знищити танк на відстані 60 кілометрів.