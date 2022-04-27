Російські окупанти захопили кілька населених пунктів на Донбасі (карта)

Найбільша активність російських військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Станом на ранок 27 квітня, 63-го дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 27 квітня на сторінці у Facebook.

Російським військам вдалося захопити кілька населених пунктів.

Ворог оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи.

На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Ямпіль.

На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

Карта бойових дій на Донбасі

Зазначимо, згідно з картами бойових дій на 27 квітня на ділянці атаки від Ізюма до Рубіжного росармія змінила схему наступу.

Крім того, окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Так, українські захисники завдали удару по російських позиціях на острові Зміїний, там було знищено ЗРК окупантів та пункт управління.