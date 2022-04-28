Арестович розповів, коли Україна піде у контрнаступ на фронті

Українські військові готові помститися за Бучу та Маріуполь

Україна чекає надходження достатньої кількості озброєння від західних партнерів, щоб мати можливість контратакувати армію Росії. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, це може статися не раніше другої половини червня, адже залежить від термінів постачання з боку інших держав.

Про це військовий експерт розповів у свіжому ефірі з Марком Фейгіним на YouTube.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Арестович переконаний, що кількість зброї, здатна перевернути хід війни на абсолютну користь України, почне надходити до ЗСУ вже з кінця травня-початку червня. Проте для навчання та накопичення одиниць такої зброї знадобиться ще якийсь час.

"Я думаю, що ми до середини червня отримаємо боєздатні частини озброєні цим західним озброєнням, — говорить Олексій Арестович. — Друга половина червня, а швидше за все липень — запеклі бої, але в наступ піде вже українська армія".

Експерт визнає небезпеку такого затягування розв’язки війни. Насамперед — у накопиченні сил противником, який максимально намагатиметься йти у зустрічні бої чи оборону. Але тут є ще один нюанс, вартий уваги.

"Для цього поженуть строковиків, яких почали призивати з 1 квітня", — переконаний Арестович.

На його думку, молоді хлопці, пройшовши місяць-два військові навчання, зрештою потраплять до справжньої м’ясорубки на фронті, яку їм забезпечить західне озброєння, котре отримала Україна. Не будуть їх жаліти і наші захисники, яким все ще "болять" Маріуполь, Буча, Ірпінь та багато інших зруйнованих міст.

Нагадаємо, раніше Арестович також прогнозував, у які приблизні терміни російсько-українська війна може закінчитися в цілому. Позитивного в його словах небагато — пропонує готуватися до тривалої боротьби.

Ще "Телеграф" писав про те, який удар російської армії по Україні стане справжнім кінцем для путіна та рф.