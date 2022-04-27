Арестович пояснив, який удар по Україні стане кінцем для путіна

Російським політикам варто добре оцінити наслідки нинішньої війни

Маріуполь, де днями російські окупанти застосували чергову заборонену зброю, може стати для кривавого диктатора володимира путіна фінальною точкою політичної кар’єри. Точніше — знищення його захисників і мирних громадян, які залишилися в підвалах "Азовсталі".

Такою думкою поділився радник глави офісу президента Олексій Арестович під час чергового ефіру з Марком Фейгіним.

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Під час обговорення ситуації в Маріуполі військовий експерт підтвердив, що припинення тиску на "Азовсталь" після заяв путіна про скасування штурму не було. Навпаки, росіяни лише посилили свої атаки: використовують артилерію, авіацію, зрідка роблять вилазки на об’єкт.

"Наші роблять контрвилазки у відповідь, — каже Арестович. — Там іде боротьба. Цивільним уже вкотре коридор зірвали".

При цьому він наголошує, що світові лідери намагаються знайти вирішення ситуації на найвищому рівні. Так, генсек ООН Антоніу Гуттереш та президент Туреччини Тайіп Реджеп Ердоган запропонували свої варіанти виходу із цього конфлікту. Серед іншого — допомога та безпосередня участь в евакуації тих, хто залишився на "Азовсталі".

"Вони запропонували варіанти вирішення проблем Маріуполя для того, щоб рф і путін зберегли залишки репутації. Тому що якщо вони доб’ють на очах всього світу захисників, включаючи цивільних, то там вже говорити нема про що", — підкреслює Олексій Арестович.

Радник голови ОП переконаний, що міжнародний тиск, який зараз відчуває путінська влада, лише посилюватиметься. І однією з головних цілей буде потреба врятувати захисників Маріуполя.

"Якщо він [путін] доб’є Маріуполь, це буде зміна всіх правил цієї війни. І всього його положення в міжнародній політиці. […] Тому ви, недоумки, якщо слухаєте, то ви ж оцініть наслідки. Ви дрібне садистське задоволення отримаєте і знищите свій режим, здаватимете один одного з потрухами, щоб уціліти", — підсумував Арестович, звернувшись до росіян.

Нагадаємо, що попередньо у Кремлі дали згоду на проведення евакуації військових та цивільних з "Азовсталі", якщо у цьому процесі братимуть участь представники "Червоного Хреста" та безпосередньо ООН.

При цьому путін нахабно брехав Антоніу Гуттерешу під час особистої зустрічі, стверджуючи, що російські війська не мають відношення до звірств у Бучі, а Маріуполь більше не обстрілюється.