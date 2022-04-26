Катастрофа у Маріуполі: росіяни застосували у місті ще один вид забороненого озброєння

Використання цього виду зброї заборонено гуманітарним правом

Російські окупанти у заблокованому Маріуполі, де під їх обстрілами гинуть маленькі діти, знову використали заборонене озброєння, яке призводить до серйозних руйнацій та загибелі цивільного населення.

Про це у вівторок, 26 квітня, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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За її словами, окупанти під час штурму житлових кварталів Маріуполя та Рубіжного використали системи дистанційного розмінування УР-07М "Пересортировка" на базі шасі БМП-3 — ця зброя призначена для пророблення проходів на мінних полях, для цього вона оснащена спусковою установкою, яка б'є на дальність від 340 метрів до 1 кілометра.

Зазначається, що росіяни використовують цю установку для знищення живої сили, адже якщо одночасно запустити та підірвати декілька зарядів УР-07М створюється ефект об'ємного вибуху, який руйнує приміщення та знищує живу силу, яка їх обороняє.

Венедіктова додала, що ЗСУ не має таких установок на озброєнні, а отже вся відповідальність за застосування цього озброєння у Рубіжному та Маріуполі лежить безпосередньо на керівниках російської армії. До слова, ця зброя заборонена до використання гуманітарним правом, адже вона має невибіркову дію.

Нагадаємо, що росіяни застосовували в Україні й касетні бомби, які також належать до числа заборонених. А британська розвідка зафіксувала факт скидання окупантами "вакуумних бомб" на мирні міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з моменту вторгнення російської армії в Маріуполі внаслідок обстрілу загинули вже 20 тисяч мирних жителів. При цьому в місті досі залишаються ще близько 100 тисяч людей, яких окупанти залякують та шантажують.

Тим часом супутники фіксують все більше братських могил на околицях Маріуполя — найбільша з них має довжину 300 метрів.