Під Маріуполем супутники зафіксували 300-метрову братську могилу - масштаби вражають

Свіжі дані з супутника свідчать, що частково могилу вже прикопали.

За 20 кілометрів від Маріуполя, який знаходиться на межі катастрофи, супутник зафіксував братську могилу довжиною у 300 метрів. Ймовірне місце масового поховання знаходиться у селищі Мангуш.

Доступ до супутникових знімків отримали журналісти "Схем".

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Інформацію про те, що у селищі Мангуш знаходиться братська могила підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, російські окупанти вивозять тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя у різні промзони міста, де є великі холодильні камери, а вже потім вивозять у місця масового поховання. Тривалий час місцева влада не могла визначити, де знаходяться братські могили, однак дані з супутника все поставили на місце.

Судячи з даних супутникових знімків, траншея з'явилася у селищі Мангуш орієнтовно наприкінці березня. Ще 23 березня її там не було, а 29 березня на знімку цієї ж місцевості помітили траншею довжиною понад 300 метрів.

Ще 23 березня траншеї у Мангуші не було

Зазначається, що станом на 9 квітня траншею частково прикопали землею і розширили. Це може свідчити про те, що поховання людей тут вже відбувалося.

Варто додати, що довжина траншеї у Мангуші складає 300 метрів. Для порівняння — довжина братської могили у Бучі, де поховали 70 людей, складала 14 метрів.

Братська могила в Бучі в рази менша, ніж у Маріуполі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тіла цивільних жертв російського вторгнення в Маріуполі все ще залишаються лежати на вулицях — журналістам вдалося потрапити в околиці заводу Ілліча. При цьому російська пропаганда вже не приховує, що місто "прасують" обстрілами навмисне — нібито для науки іншим містам, які не захочуть здаватися.