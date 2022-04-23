Грали у спектаклях за книгою "Хроніки Нарнії": у Маріуполі загинули дві маленькі актриси

Одній з дівчат було 9 років

На жаль, війна не дивиться на вік і забирає життя навіть у найменших. Внаслідок бомбардувань Маріуполя путінськими військами загинули дві юні артистки, актриси маріупольського театру Концепція — Очкур Єлизавета та Амельчикова Соня.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у себе в телеграм-каналі.

"Війна забирає кращих. В Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чарівні маленькі акторки Єлизавета і Соня. Які обидві грали Люссі у виставі маріупольського театру Концепція у "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" по книзі "Хроніки Нарнії". Який сумний символізм з огляду на те, що Хроніки Нарнії народилися в Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Британії" — написав Андрющенко.

Також ця інформація з’явилася на сторінці театру в соцмережах.

"Наші чарівні маленьких акторки, які обидві грали головну роль Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" загинули під час цієї страшної війни. Царство Небесне, світла пам'ять Очкур Єлизаветі, Амельчиковій Соні та її мамі Анжеліці. Ми дуже співчуваємо родичам та близьким, та ніколи не забудемо талановитих янголят" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Маріуполь — дуже "гаряча" точка на карті військових дій України. Штурм заводу "Азовсталь", який продовжують утримувати українські захисники, продовжується і росіянам не вдається захопити територію. Українські військові, включаючи полк "Азов", не лише тримають оборону, а й знищують сили супротивника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що також у Маріуполі загинув легендарний український тренер з боксу Володимир Кленін та ветеран АТО та співзасновник "Pizza Veterano" Рафаель Агаєв.