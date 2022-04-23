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Играли в спектаклях по книге "Хроники Нарнии": в Мариуполе погибли две маленькие актрисы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Играли в спектаклях по книге "Хроники Нарнии": в Мариуполе погибли две маленькие актрисы Новость обновлена 23 апреля 2022, 13:46

Одной из девочек было 9 лет

Увы, но война не смотрит на возраст и забирает жизни даже у самых маленьких. В результате бомбардировок Мариуполя путинскими войсками, погибли две юные артистки, актрисы мариупольского театра Концепция — Очкур Елизавета и Амельчикова Соня.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в телеграм-канале.

"Война уносит лучших. В Мариуполе погибли две девочки, две очаровательные маленькие актрисы Елизавета и Соня. Какие обе играли Люсси в спектакле мариупольского театра Концепция Люсси в "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии". Какой печальный символизм, учитывая, что Хроники Нарнии родились в Лондонском метро во время бомбежек нацистами Британии" — написал Андрющенко.

Также эта информация появилась и на странице театра в соцсетях.

"Наши очаровательные маленькие актрисы погибли во время этой страшной войны. Царство Небесное, светлая память Очкур Елизавете, Сони Амельчиковой и ее маме Анжелике. Мы очень сочувствуем родственникам и близким, и никогда не забудем талантливых ангелочков" — говорится в сообщении.

Напомним, что Мариуполь — очень "горячая" точка на карте военных действий Украины. Штурм завода "Азовсталь", который продолжают удерживать украинские защитники, продолжается и у россиян не получается захватить территорию. Украинские военные, включая полк "Азов", не только держат оборону, но и уничтожают силы противника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что также в Мариуполе погиб легендарный украинский тренер по боксу Владимир Кленин и ветеран АТО и соучредитель "Pizza Veterano" Рафаэль Агаев.

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#Мариуполь
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