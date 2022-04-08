В боях за Мариуполь погиб соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев

Мужчина был морским пехотинцем.

В боях за Мариуполь в пятницу, 8 апреля, погиб ветеран АТО и соучредитель "Pizza Veterano" Рафаэль Агаев. Он был морским пехотинцем и выполнял задачи по обороне города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель сети "Pizza Veterano" и участник российско-украинской войны Леонид Остальцев.

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"Рафаэль Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города в составе своего подразделения Морской Пехоты Украины. Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнования родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя и мы обязательно встретимся", — сообщил он об ужасной утрате.

Военнослужащий вспомнил, как "Раф" научил его готовить пиццу, а затем они вместе открывали первую пиццерию "Pizza Veterano".

"Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил… Ты был. Был ах**нным. Но р@сня тебя убила. Не просто русские солдаты, а именно р@сня . Вся эта недострана со всем своим "недонаселением" ", — добавил Остальцев.

Рафаэль Агаев и Леонид Остальцев

Напомним, что Pizza Veterano открылась в Киеве в декабре 2015 года. Целью этого заведения было не только кормить украинцев, но и помочь в трудоустройстве ветеранов войны на Донбассе, которые испытывали с этим трудности. Заведение открывали Леонид Остальцев и Рафаэль Агаев. С момента открытия заведение очень полюбилось украинским патриотам и из-за его идеи, и из-за атмосферы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что легендарный украинский тренер по боксу Владимир Кленин погиб на 82-м году жизни в Мариуполе, где ведутся тяжелые бои.