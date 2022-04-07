Укр

В Мариуполе погиб заслуженный тренер Украины по боксу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
224
Владимир Кленин Новость обновлена 07 апреля 2022, 23:11
Владимир Кленин

Не стало мариупольской легенды бокса.

Легендарный украинский тренер по боксу Владимир Кленин погиб на 82-м году жизни в Мариуполе, где идут тяжелые бои.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины (ФБУ) в Instagram.

"С большой грустью и скорбью сообщаем, что сегодня в Мариуполе погиб заслуженный тренер Украины, один из ведущих тренеров Донецкой области Владимир Кленин… Вся боксерская семья Украины выражает свои соболезнования семье Владимира Васильевича! Светлая память", — сообщили в ФБУ.

Кленин окончил Ждановский металлургический институт и Киевский университет физкультуры и спорта. В 1985 году он получил звание заслуженного тренера. Среди учеников Владимира Васильевича были и чемпионы Украины, и призеры Кубка мира

"Бокс не признает компромиссов. Только честная дружба с ним ведет к успеху", — говорил Владимир Кленин.

Напомним, в боях за Чернигов погиб украинский боксер Юрий Ворона.

Ранее сообщалось, что в боях за Ирпень погиб призер украинских, европейских и мировых соревнований, а в Донецкой области оккупанты убили бывшего футболиста "Кривбасса". Кроме того, украинский чемпион мира по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь.

Теги:
#Украина #Мариуполь #Война с Россией
В СНБО говорят, что россия могла приметь химоружие неделю назад
Украина
В СНБО "успокоили" украинцев относительно применения химического оружия россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В СНБО говорят, что россия могла приметь химоружие неделю назад
В СНБО "успокоили" украинцев относительно применения химического оружия россией
Дата публикации
Категория
Подбитая российская техника
В Кремле впервые признали "значительные" потери в Украине
Дата публикации
Категория
Буча
Найдено важнейшее доказательство, что геноцид в Буче устроили именно войска рф: опубликовано видео
Дата публикации
Категория
Генассамблея ООН
Диктатуры и сателлиты Москвы: кто выступил "против" исключения России из Совета ООН по правам человека
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 7 апреля
Война — день 43: россия продолжает атаковать Украину и убивать украинцев, но несет потери от ВСУ и получает новые санкции