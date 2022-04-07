В Мариуполе погиб заслуженный тренер Украины по боксу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 224
Не стало мариупольской легенды бокса.
Легендарный украинский тренер по боксу Владимир Кленин погиб на 82-м году жизни в Мариуполе, где идут тяжелые бои.
Об этом сообщает Федерация бокса Украины (ФБУ) в Instagram.
"С большой грустью и скорбью сообщаем, что сегодня в Мариуполе погиб заслуженный тренер Украины, один из ведущих тренеров Донецкой области Владимир Кленин… Вся боксерская семья Украины выражает свои соболезнования семье Владимира Васильевича! Светлая память", — сообщили в ФБУ.
Кленин окончил Ждановский металлургический институт и Киевский университет физкультуры и спорта. В 1985 году он получил звание заслуженного тренера. Среди учеников Владимира Васильевича были и чемпионы Украины, и призеры Кубка мира
"Бокс не признает компромиссов. Только честная дружба с ним ведет к успеху", — говорил Владимир Кленин.
Напомним, в боях за Чернигов погиб украинский боксер Юрий Ворона.
Ранее сообщалось, что в боях за Ирпень погиб призер украинских, европейских и мировых соревнований, а в Донецкой области оккупанты убили бывшего футболиста "Кривбасса". Кроме того, украинский чемпион мира по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-