Украинский боксер погиб, защищая Чернигов

Спортсмен защищал родную землю.

После освобождения ряда населенных пунктов на Черниговщине было найдено тело украинского боксера Юрия Вороны, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения рф в Украину, защищая родной край.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины (ФБУ) в Facebook.

25-летний спортсмен из Чернигова был убит в боях под селом Лукашевка, что находится вблизи города.

"Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с российскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье парня и семьям всех погибших защитников Украины", – сообщили в ФБУ.

В Черниговской областной организации федерации бокса Украины отметили, что герой погиб в самом начале полномасштабной войны, а его тело нашли только в понедельник, 4 апреля. Ворона являлся трехкратным чемпионом Черниговской области, а также призером международных и всеукраинских соревнований.

Напомним, немало украинских спортсменов взяли оружие в руки, чтобы защитить родину. К сожалению, в боях за Ирпень погиб призер украинских, европейских и мировых соревнований, а на Донетчине был убит бывший футболист "Кривбасса".