Украинский боксер погиб, защищая Чернигов
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Спортсмен защищал родную землю.
После освобождения ряда населенных пунктов на Черниговщине было найдено тело украинского боксера Юрия Вороны, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения рф в Украину, защищая родной край.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины (ФБУ) в Facebook.
25-летний спортсмен из Чернигова был убит в боях под селом Лукашевка, что находится вблизи города.
"Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с российскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье парня и семьям всех погибших защитников Украины", – сообщили в ФБУ.
В Черниговской областной организации федерации бокса Украины отметили, что герой погиб в самом начале полномасштабной войны, а его тело нашли только в понедельник, 4 апреля. Ворона являлся трехкратным чемпионом Черниговской области, а также призером международных и всеукраинских соревнований.
Напомним, немало украинских спортсменов взяли оружие в руки, чтобы защитить родину. К сожалению, в боях за Ирпень погиб призер украинских, европейских и мировых соревнований, а на Донетчине был убит бывший футболист "Кривбасса".
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