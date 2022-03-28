Героя провожали на коленях: в боях за Ирпень погиб призер чемпионатов Украины, Европы и мира

Спортсмен защищал родной город.

В субботу, 26 марта, в Сквире (Киевская область) попрощались с ветераном АТО, мастером спорта Украины и футболистом команды "АТО-Ирпень" Игорем Сухих.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

"В городе Сквира мы провели в последний путь человека, который до последнего своего дыхания мужественно защищал родной Ирпень. Игорь Сухих. Он погиб на моих глазах. Это великая трагедия для всей нашей общины, ведь у Игоря здесь было много друзей и товарищей. Это еще большая трагедия для его семьи. Родители потеряли сына, жена – любимого мужа, а двое деток – отца. Вечная память! Герои не умирают!" — написал городской глава Ирпеня.

Игорь Сухих был мастером спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпионом и призером чемпионатов Украины, Европы и мира.

Жена Игоря Анастасия показала, как воина провожали в последний путь.

"Ты видел, сколько людей стояло перед тобой на коленях? Ты герой! Вечная тебе память и слава! Герои не умирают, они прямо сейчас с неба нас защищают", — написала Анастасия.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.