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Росіяни б'ють по Харкову та націлюються на Кривий Ріг: свіжа карта боїв від британської розвідки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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ЗСУ продовжують відбивати атаки окупантів Новина оновлена 28 квітня 2022, 17:47
ЗСУ продовжують відбивати атаки окупантів

Суттєвих успіхів ворожа армія не має

Британська розвідка на 64-й день війни в Україні показала свіжу карту боїв з російськими окупантами. Як і за день до цього, найгарячішою точкою на карті залишається місто Маріуполь, яке повністю заблоковане. Не зменшує ворожа армія тиску на Донбас, крім того намагається перекинути свої сили на Запоріжжя.

Актуальними даними з українського фронту поділилися у Twitter-акаунті Ministry of Defence.

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За даними оборонної розвідки, ситуація на фронтах України за день майже не змінилася, а це означає, що українська армія продовжує утримувати свої позиції й суттєво шкодить планам російських окупантів.

Карта боїв в Україні за 28 квітня 2022 року
Карта боїв в Україні за 28 квітня 2022 року
Карта боїв в Україні за 27 квітня 2022 року
Карта боїв в Україні за 27 квітня 2022 року

Як повідомили у Генштабі у четвер, 28 квітня, ситуація на фронтах має наступний вигляд:

  • Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках — наступальні дії ворога спрямовані на те, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову.
  • Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.
  • На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначено.
  • На Лиманському напрямку, ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман.
  • На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Як повідомляв "Телеграф", в Офісі президента України заявили, що Україна захищатиметься від російської федерації у будь-який спосіб, у тому числі ударами по складах і базах російських нацистів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Карти
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