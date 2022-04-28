Росіяни б'ють по Харкову та націлюються на Кривий Ріг: свіжа карта боїв від британської розвідки

Суттєвих успіхів ворожа армія не має

Британська розвідка на 64-й день війни в Україні показала свіжу карту боїв з російськими окупантами. Як і за день до цього, найгарячішою точкою на карті залишається місто Маріуполь, яке повністю заблоковане. Не зменшує ворожа армія тиску на Донбас, крім того намагається перекинути свої сили на Запоріжжя.

Актуальними даними з українського фронту поділилися у Twitter-акаунті Ministry of Defence.

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За даними оборонної розвідки, ситуація на фронтах України за день майже не змінилася, а це означає, що українська армія продовжує утримувати свої позиції й суттєво шкодить планам російських окупантів.

Карта боїв в Україні за 28 квітня 2022 року

Карта боїв в Україні за 27 квітня 2022 року

Як повідомили у Генштабі у четвер, 28 квітня, ситуація на фронтах має наступний вигляд:

Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках — наступальні дії ворога спрямовані на те, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову.

— наступальні дії ворога спрямовані на те, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову. Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку . Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначено.

суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначено. На Лиманському напрямку , ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман.

, ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Як повідомляв "Телеграф", в Офісі президента України заявили, що Україна захищатиметься від російської федерації у будь-який спосіб, у тому числі ударами по складах і базах російських нацистів.