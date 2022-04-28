Росіяни б'ють по Харкову та націлюються на Кривий Ріг: свіжа карта боїв від британської розвідки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 87
Суттєвих успіхів ворожа армія не має
Британська розвідка на 64-й день війни в Україні показала свіжу карту боїв з російськими окупантами. Як і за день до цього, найгарячішою точкою на карті залишається місто Маріуполь, яке повністю заблоковане. Не зменшує ворожа армія тиску на Донбас, крім того намагається перекинути свої сили на Запоріжжя.
Актуальними даними з українського фронту поділилися у Twitter-акаунті Ministry of Defence.
Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram
За даними оборонної розвідки, ситуація на фронтах України за день майже не змінилася, а це означає, що українська армія продовжує утримувати свої позиції й суттєво шкодить планам російських окупантів.
Як повідомили у Генштабі у четвер, 28 квітня, ситуація на фронтах має наступний вигляд:
- Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках — наступальні дії ворога спрямовані на те, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову.
- Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.
- На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначено.
- На Лиманському напрямку, ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман.
- На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.
Як повідомляв "Телеграф", в Офісі президента України заявили, що Україна захищатиметься від російської федерації у будь-який спосіб, у тому числі ударами по складах і базах російських нацистів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-