Україна сама вирішує: у Зеленського зробили заяву щодо ударів по росії

Україна захищатиметься від російської федерації у будь-який спосіб, у тому числі ударами по складах і базах російських убивць. Світ визнає таке право Української держави.

Про це у четвер, 28 квітня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці у Твіттері.

Новина доповнюється…