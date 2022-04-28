Україна сама вирішує: у Зеленського зробили заяву щодо ударів по росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 82
Україна захищатиметься від російської федерації у будь-який спосіб, у тому числі ударами по складах і базах російських убивць. Світ визнає таке право Української держави.
Про це у четвер, 28 квітня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці у Твіттері.
Новина доповнюється…
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-