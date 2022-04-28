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Україна сама вирішує: у Зеленського зробили заяву щодо ударів по росії

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Україна сама вирішує: у Зеленського зробили заяву щодо ударів по росії Новина оновлена 28 квітня 2022, 13:13

Україна захищатиметься від російської федерації у будь-який спосіб, у тому числі ударами по складах і базах російських убивць. Світ визнає таке право Української держави.

Про це у четвер, 28 квітня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці у Твіттері.

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