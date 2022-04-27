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Після Бучі в США феноменально підскочило бажання озброювати Україну (опитування)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Американці щиро хочуть допомогти Україні Новина оновлена 27 квітня 2022, 08:11
Американці щиро хочуть допомогти Україні

Звірства російських солдатів не пройшли непоміченими

Майже три чверті американців погоджуються з рішенням влади Сполучених Штатів щодо забезпечення України зброєю. Нинішні 73% тих, хто відповів ствердно, — це найвищий відсоток підтримки щодо постачання озброєння офіційному Києву. Швидше за все, на це вплинули жахливі факти про масові вбивства мирних українців росіянами, що відкрилися після визволення Бучі.

Про такі дані чергового опитування Ipsos, яке закінчилося 26 квітня, передає Reuters.

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Три з чотирьох громадян США переконані, що Україна має забезпечуватись зброєю, щоб давати гідну відсіч противнику та мати можливість захистити свою незалежність.

Події саме президента Джозефа Байдена схвалює близько 46% опитаних. Більшість із них — 70% — це шанувальники демократичної партії, і лише 24% — республіканці.

Слід додати, що попереднє опитування, яке проводилося відразу після того, як світ дізнався про Бучу, Гостомель, Ірпіну та інші розбиті російською армією міста, показувало бажання давати Україні зброю на рівні 68%. Як бачимо, зараз ця кількість лише зросла.

Слід додати, що на початку березня також близько 74% американців підтримували необхідність закрити небо над Україною. Незважаючи на те, що захід так і не пішов на подібне рішення, воно було дуже популярним серед звичайних людей.

Нагадаємо, що "Телеграф" також писав про підсумки зустрічі представників 40 країн, на якій США та інші союзники України домовилися про чергові постачання озброєння Києву.

Теги:
#Україна #США #Росія #Зброя #Війна #Озброєння
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