Троє із чотирьох американців підтримують no-fly-zone над Україною — Reuters

Наша держава стала прикладом єднання для всіх на планеті

Заклик до закриття авіапростору над Україною є однією з найважливіших вимог нашої влади до НАТО. При цьому, незважаючи на нерішучість західних політиків, багато іноземних громадян підтримують таку необхідність. Тільки у Сполучених Штатах Америки таких людей близько 74 відсотків.

Такі дані повідомляє Reuters, посилаючись на нові дані опитування Ipsos від 4 березня.

Обурення населення щодо російської агресії проти України швидко зростає за кордоном. При цьому в них можуть бути абсолютно кардинальні політичні погляди: наприклад, за no-fly-zone у США приблизно порівну висловлювалися як демократи, так і республіканці.

Також близько 80% опитаних упевнені, що США настав час відмовитися від купівлі нафти в Росії. Багато хто усвідомлює ризики того, що їм доведеться платити більше за нафтопродукти та бензин, проте готові з цим змиритися — таких знайшлося 62% респондентів.

Зазначимо, що опитування було проведено серед 831 повнолітнього громадянина Штатів і може мати похибку 0,4%.

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Нагадаємо, що напередодні ввечері український президент Володимир Зеленський виступив із жорсткою критикою країн НАТО через те, що Україні відмовили у запровадженні безпольотної зони. Тим часом Росія продовжує здійснювати авіаудари по житлових будинках і масивах, вбиваючи мирних українців.

До відмови від закриття неба над Україною країни-учасниці Альянсу дійшли під час чергового засідання, очолювали на якому американські політики.