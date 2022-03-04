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НАТО розгляне питання закриття неба над Україною: відомо дату засідання

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Закрити небо над Україною просять у багатьох країнах світу Новина оновлена 04 березня 2022, 14:19
Закрити небо над Україною просять у багатьох країнах світу

Європейці занервували після подій на Запорізькій АЕС

Країни-учасниці НАТО можуть розглянути питання щодо закриття неба для польотів над Україною вже у п’ятницю, 4 березня.

Про це пише польське видання onet, посилаючись на заяву іспанського міністра закордонних справ Хосе Мануеля Альбареса.

Цю тему порушать на саміті Північноатлантичного Альянсу під головуванням США.

Крім цього, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, на зустрічі НАТО розгляне координацію дій іноземних партнерів України, а також, ймовірно, посилення довгострокових санкцій для російської федерації.

Питання безпольотної зони над Україною стало більш ніж терміновим після того, як путінські окупанти дісталися Енергодару в Запорізькій області та обстріляли місцеву АЕС. Ця станція є найбільшою "атомкою" Європи, і вибух на ній може вдесятеро перевищити потужність Чорнобильської катастрофи.

Зазначимо, що, незважаючи на не надто згідливий Захід, деякі з американських чиновників називали no-fly зону дуже хорошим варіантом.

Також розглянути це питання президент Володимир Зеленський просив і американського лідера Джозефа Байдена та британського міністра Бориса Джонсона. З обома політиками він спілкувався пізно вночі після обстрілу ЗАЕС.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Війна #Польоти
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