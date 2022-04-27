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"Війна рушить у зворотному напрямку": Невзоров передбачив появу тризубів на Кремлі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Олександр Невзоров
Олександр Невзоров

Невзоров зазначив, що волелюбність українців не знає кордонів, і незабаром Кремлю доведеться несолодко.

Російський журналіст Олександр Невзоров, який раніше допустив можливість того, що над Кремлем піднімуться українські прапори, зробив черговий не райдужний для росіян прогноз. Публіцист прокоментував інформацію про те, що в України скоро з’явиться найкраща зброя світу, зазначивши, що війна рушить у зворотному напрямку.

Таку посаду журналіст опублікував у себе в телеграм-каналі.

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Невзоров зазначає, що коли в Україну надійде найкраща західна зброя, розлючені українці дійдуть до Кремля та спорудять над ним свої тризуби.

"Ну, ось і все. Зараз лють і волелюбність українців отримають найкращу зброю світу. Війна рушить у зворотному напрямку. Якщо ще й американці ухвалять закон про ленд-ліз для ЗСУ, то настав час оголошувати конкурс дизайнерів. Заміна пигопасів на вежах Кремля тризубами — справа не жартівлива, вимагає ґрунтовного підходу та свіжих графічних рішень", — написав журналіст.

Як повідомляв "Телеграф", раніше журналіст Олександр Невзоров відповів на звинувачення від путінської влади їдким листом.

Теги:
#Україна #Війна #Олександр Невзоров
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