Невзоров відповів на звинувачення від путінської влади їдким листом

Журналіст пояснив, чому вважає звинувачення у свій бік марними та безглуздими

Підозрюваний у поширенні "фейків" стосовно звірств армії Росії в Україні російський журналіст Олександр Невзоров відкрито звернувся до Слідчого комітету Росії. Він наголосив на розбіжності в новому законі, який стосується інформації про військові дії, і самої Конституції Росії.

Подробиці та повний текст відкритого листа Невзорова публікує "Телеграф".

Насамперед звернення росіянина спрямоване до керівника СК Олександра Бастрикіна. Невзоров наголошує, що у Конституції, як і раніше, гарантується свобода думки, як і Законом про ЗМІ — поширення перевіреної інформації.

"Не цілком зрозуміло, як в одному законодавстві можуть уживатися нові статті про "фейки" із законом про ЗМІ та 29 статтею Конституції росії", — підкреслив журналіст.

Також він додав, що всю інформацію про те, що відбувається в Маріуполі — а саме про атаку на місцевий пологовий будинок його хочуть покарати, — він черпав з багатьох іноземних ЗМІ, які надсилали власних військкорів до українських міст. Російська сторона документальних підтверджень своїх слів не надавала.

Для детальнішого ознайомлення з позицією російського журналіста, який підтримує Україну в цій жорстокій війні, ми публікуємо текст його листа повністю.

Відкритий лист Голові Слідчого Комітету А.І. Бастрикіну Олександре Івановичу! Слідчий Комітет порушив проти мене кримінальну справу. Це раціональне та дуже зрозуміле рішення. Отримавши настільки масштабний сигнал, вся журналістика в Росії повинна збагнути, що режим не збирається шкодувати нікого і будь-які спроби осмислювати злочинну війну закінчуватимуться в’язницею. Тут усе зрозуміло. Але! Не цілком зрозуміло, як у одному законодавстві можуть уживатися нові статті т.зв. "фейках" із законом про ЗМІ та з 29 статтею Конституції РФ. Виникає кумедний дисонанс. Закон про ЗМІ та Конституція надають мені повне право мати власну думку про те, що відбувається зараз в Україні. Нова стаття КК – так само категорично це забороняє. При цьому ніхто не повідомив про зупинення дії Закону про ЗМІ та Конституцію РФ. Погодьтеся, ситуація дивна. Чогось доведеться позбавлятися. Як я розумію, це буде Закон про ЗМІ та Конституція. Як тільки ви усунете ці дрібниці – я визнаю себе злочинцем. Але не раніше. Тепер, про мою "справу". Про бомбування пологового будинку в Маріуполі. Той Бастрикін, якого я пам’ятаю, завжди вчив, що покладатися можна лише на показання тієї сторони, яка мала можливість особисто спостерігати злочин, який має можливість проведення опитувань, експертиз та фіксації всіх обставин кримінальної події. У справі Маріупольського пологового будинку – таких показань безліч, як і фіксації. Вся світова преса виявилася одностайною в оцінці цієї трагедії. Ми маємо експертизи, фото та відео фіксації, записи спостережень тощо. Єдина структура, що не мала можливості вивчити суть і деталі драми, — це МО РФ. Воно фізично не мало доступу до місця трагедії, не могло бачити його, обстежити чи вивчити. Тим не менш, мене звинувачують, що вибираючи основу для своїх висновків, я обрав переконливу фактуру надану авторитетними світовими ЗМІ, а не чисте голослів'я МО РФ. Пропоную вам закрити цю безглузду справу. А я, зі свого боку, спробую зберегти залишки моєї колишньої до вас поваги. Невзоров

Нагадаємо, якщо журналіста таки вирішать засудити, йому може загрожувати до п’ятнадцяти років за ґратами. Саме таке максимальне покарання передбачається новим прийнятим у Держдумі Росії законом. Подібним чином у Кремлі хочуть максимально обмежити поширення правдивої інформації про те, що відбувається в Україні.