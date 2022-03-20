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Звірству немає меж: британська розвідка попередила про тактику росіян в Україні

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирним містам Новина оновлена 20 березня 2022, 10:04
Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирним містам

Російські війська посилюють обстріл мирних міст України.

На двадцять п’яту добу повномасштабної війни росії проти України окупанти продовжують оточувати низку міст на сході України. Сили вторгнення посилили невиборчі обстріли міських районів.

Про це повідомляється в публічних висновках розвідки Великої Британії, які публікують Міноборони.

Чому росії не виграти війну проти України?

У повідомленні сказано, що за останній тиждень російські війська досягли обмеженого прогресу у захопленні цих міст.

Натомість росія посилила невиборчі обстріли міських районів, що призвело до широкомасштабних руйнацій та великої кількості жертв серед цивільного населення.

"росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць для підтримки атак на міські райони, оскільки вона сподівається обмежити свої і так значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення", — вважають в Міноборони.

Зазначимо, як раніше повідомляв "Телеграф", у розвідці США припускають, що росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною для тактичної вигоди, оскільки путін не має мети у війні проти України.

Крім того, офіційні особи Британії та США висловили побоювання, що російська окупаційна армія в Україні може готувати ґрунт для застосування хімічної зброї.

Теги:
#Велика Британія #Росія #Путін
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