У путіна немає мети у війні з Україною — американська розвідка

путін також недооцінив масштаби санкцій Заходу.

У розвідці США припускають, що росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною для тактичної вигоди, оскільки кривавий диктатор владимир путін не має стійкої, незмінної мети у війні проти України.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс у виступі в комітеті Сенату з розвідки, повідомляє ABC News.

"З огляду на те, як путін діяв раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може виглядати як слабкість, що потрібно поступитися або визнати помилку — це, ймовірно, ризикований крок", — заявив Бернс.

За словами Бернс, паралельно путін створює вросії "пропагандистську бульбашку", але навряд чи йому вдасться повністю ізолювати росіян від новин про реальний стан справ як з війною, так і з економікою.

Директор ЦРУ вважає, що США важливо серйозно сприймати ризик потенційного застосування росією хімічної зброї – як під фальшивим прапором, так і безпосередньо.

Крім того, на думку Бернса, путін недооцінив масштаби потенційних санкцій Заходу, розраховуючи наслідки для економіки росії.

Нагадаємо, раніше офіційні особи Британії та США висловили побоювання, що російська окупаційна армія в Україні може готувати ґрунт для застосування хімічної зброї.

У свою чергу журналіст Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оскільки бліцкригу не вийшло, то росія спробує "заморозити" війну проти України через сім-десять днів.