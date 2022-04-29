ЗСУ звільнили стратегічно важливий населений пункт під Харковом (мапа)

Українські захисники роблять захищають кожен метр рідної землі

У Харківській області 29 квітня стало на один вільний від російських загарбників населений пункт більше. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, під контроль Збройних сил України знову перейшло село Руська Лозова.

Подробиці повідомили у прес-службі ГУР, передає "Телеграф".

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Слід зазначити, що Руська Лозова є важливим стратегічним об’єктом української армії. Все тому, що це село знаходиться на трасі Харків-Білгород, і саме його одним із перших свого часу захопили російські окупанти.

Руська Лозова на карті

Додамо, що росіяни не гребували встановлювати свою зброю між житловими будинками посеред вулиць, щоб, прикрившись мирним населенням, вести прицільний вогонь у самому Харкові. Снаряди з Руської Лозової прилітали як по багатоповерхівкам обласного центру, так і іншій цивільній інфраструктурі

Як зазначає журналіст Денис Казанський, звільнення населеного пункту стало можливим завдяки штурмовому підрозділу ГУР, яким командував генерал-полковник Олександр Сирський. До речі, цей офіцер є Командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Замість довідки. Руська Лозова — невелике село, в якому, згідно з останніми даними, проживало трохи більше п’яти тисяч людей. Від Харкова знаходиться на відстані менше ніж 20 км, у мирний час до нього можна доїхати за півгодини.

До речі, це вже друге село на Харківщині за два останні дні, які ЗСУ вдається взяти під свій контроль. Раніше, нагадаємо, окупантів вибили із селища Кутузівка, що також знаходиться поблизу обласного центру.

Також ми писали скільки населених пунктів українці змогли звільнити від ворожих військ за час повномасштабного вторгнення російської армії.