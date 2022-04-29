На Донбасі вбито відомого колаборанта: що дізналася розвідка

Перед смертю чоловіка викрали невідомі

У п’ятницю, 29 квітня, стало відомо про загибель Павла Шароградського, мешканця смт Новоайдар Донецької області, який співпрацював із російськими окупантами. Тіло окупанта виявили з вогнепальними пораненнями за кілька днів після його викрадення з приміщення Щастянської райдержадміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте в нашому Telegram

Шароградський проводив у приміщенні РДА "нараду" з представниками російської армії, а також невідомими, які ховали обличчя за балаклавами. Про його зникнення стало відомо у понеділок, 25 квітня.

Щастинська РДА знаходиться в Новоайдарі

Всі ці дні його місцезнаходження було неможливо встановити, доки не було виявлено сам труп. На тілі, до речі, є й інші поранення, крім смертельного — кульового отвору в голові.

Як повідомляють розвідники, Павла Шароградського в Новоайдарі знали як "професійного громадського діяча. Свого часу він очолював КУ Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх", зумів заснувати ГО "Новоайдарська січ". Відомо, що особливих джерел доходів офіційно у нього не було, що не заважало йому завжди бути при грошах.

Павло Шароградський

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловік відразу змінив сторону, надаючи ворогові необхідні дані — про патріотів, учасників АТО/ООС, а також представників місцевої влади, які залишалися вірними українській позиції.

Хто саме позбавив Шароградського життя, невідомо. Однак є всі підозри, що покінчили з колаборантом його ж "нові господарі".

Нагадаємо, що раніше випадок смерті проросійського зрадника було зафіксовано на Херсонщині. Так, уранці 20 квітня у дворі власного будинку невідомі розстріляли Валерія Кулешова. Його підозрювали у ймовірній причетності до проведення референдуму у Херсоні. "Телеграф" розповідав, чим був відомий цей громадський діяч на малій батьківщині.