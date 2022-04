ЗСУ перейшли у контрнаступі на одному напрямку та маневрують: свіжі карти боїв в Україні

Запеклий опір українських військових змусив росію забуксувати

Успіхи українських сил оборони під Харковом можуть змусити російську армію перекинути у цьому напрямі частину підрозділів із Ізюмського спрямування. При цьому на південь від Ізюму, росармія "застрягла".

Про це пишуть аналітики The Institute for the Study of War, українська армія, ймовірно, проводить маневрену оборону на сході, щоб протистояти російському наступу. Просуватися, зокрема на захід від Сєверодонецька, окупанти можуть завдяки високій концентрації артилерії. Це може призвести до їх тактичних успіхів.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Посилений опір українських військових та контратаки уповільнюють росіян на сході країни.

Карта бойових дій на 30 квітня

Маріуполь

Частину росвійськ з-під Маріуполя перекидають на північ Донбасу, щоби продовжити наступальні операції. Імовірне перекидання в Курахове та на Запорізьке напрямок. Частина військ залишиться, щоб блокувати завод "Азовсталь" та боротися з партизанами. Окупація міста посилюється, за "Азовсталі" завдають авіаудари.

Карта бойових дій у Маріуполі на 30 квітня

Донецька та Луганська область

Лінія фронту цих двох областях — під постійними обстрілами. Росвойська застосовують термобаричні та фосфорні боєприпаси. Після захоплення Ямполя на захід від Сєверодонецька, окупанти, ймовірно, готуються атакувати на схід у бік Лимана. Відбито наступ росвійськ у селах Горіхове та Світличне. Українські війська не ведуть жорстку позиційну оборону, а перекидають техніку між дільницями за потребою.

Карта боїв на сході України на 30 квітня

Харківська область

Харків та багато міст області продовжують перебувати під обстрілом. Українським військам вдалося відбити атаки на південь і на південний захід Ізюма. Окупанти відступили. Вони намагалися просунутися у напрямку Слов’янська та Барвінкового через атаки на Бражківку, Довгеньке, Велику Комишуваху та зазнали втрат. Небезпечна ситуація може розвинутись у районі Оскільського водосховища, але дослідники не можуть підтвердити інформацію про спробу оточити українські сили на цій ділянці.

На північний схід від Харкова звільнили Руську Лозову. Такі контратаки українських захисників можуть змусити росармію перекинути частину підрозділів із Ізюмського спрямування на позиції до обласного центру.

Карта бойових дій у Харківській області на 30 квітня

Південний напрямок

Обстріли міст у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях продовжуються. Росармія не вела наступ, намагаючись покращити наявні позиції. Експерти вважають, що спроби просунутися до адмінкордонів регіону відновляться найближчими днями.

Карта бойових дій на півдні України на 30 квітня

Тим часом у частині регіону продовжують панувати окупанти. Вони використали супермаркет однієї з торгових мереж України, щоб зробити там "русифіковану" версію. На південному напрямку намагаються працювати диверсанти — зокрема силовики виявили та запобігли спробі захопити Південноукраїнську АЕС.

Як раніше писав "Телеграф", у Пентагоні вважають, що наступ росвійськ просувається повільніше за розрахунки Кремля. При цьому вони змінили концепцію боїв, завдаючи спочатку авіа та артилерійських ударів.

При цьому навіть російські діячі вважають, що росія повторює шлях гітлерівської Німеччини і в психологічній основі війни лежить синдром скривдженої нації.