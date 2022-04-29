Синдром скривдженої нації: відомий росіянин порівняв нинішню рф з Німеччиною часів Гітлера

Один із критиків кремлівської політики Сергій Алексашенко розповів про причину, через яку росія напала на Україну

росія дуже схожа на гітлерівську Німеччину. У неї синдром скривдженої, приниженої нації, тому путіну захотілося "відновити історичну справедливість" і поразку в "холодній війні".

Про це розповів відомий економіст, громадський діяч та один із критиків кремлівської політики Сергій Алексашенко у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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Як зазначає Алексашенко, причина, через яку російська федерація наважилася на війну з Україною, криється в психології.

"Те, що називається "версальський синдром", або синдром скривдженої нації. Коли Німеччину Версальський мир поставив у принизливе становище, змусив виплачувати величезні репарації, в результаті німецька економіка розвалювалася, не могла жити, та ще й шмат землі у них відібрали… І щоб встати з колін, вони повинні були всім показати кузькину мать", — розповів експерт.

Алексашенко зазначає, що путіну захотілося показати всім, яка росія велика держава і яка має намір робити все, що їй заманеться.

"Ви, дрібні тварюки, які навколо мене кожні чотири роки міняєтеся і бігаєте, як мурахи, я вже забув, кого з вас як звати, ви мелькаєте перед очима...", — описав стан сучасної росії відомий у світі економіст.

Раніше про причину вторгнення росії в Україну розповіла експерт American Enterprise Institute та спеціаліст з міжнародних відносин та політики безпеки у Північній Європі Елізабет Бро. За її словами, таке рішення могло бути зумовлене погіршенням стану здоров’я путіна та великим бажанням увінчати своє правління підкоренням України наприкінці терміну на посаді президента.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський диктатор володимир путін вже усвідомив, що захопити хоча б половину України йому не вдасться, і прийняв рішення звузити цілі так званої "спецоперації" до локальних завдань.