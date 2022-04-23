Міг задушити Україну і без війни: на Заході здивовані відкритим вторгненням путіна і назвали можливу причину

Ця "гра" могла здаватися агресору вартою свічок, оскільки йдеться про територію, яка має для нього велике символічне значення

кремль вийшов із так званої "сірої зони" з Україною, попри чималі успіхи в ній, проте прорахувався, адже не усвідомлював ймовірності потужного опору українських військ. Рішення щодо вторгнення кривавим лідером країни-агресора могло бути зумовлене погіршенням його стану здоров'я та великим бажанням увінчати своє правління підкоренням України наприкінці строку на посаді президента.

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Про це під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" розповіла експертка American Enterprise Institute та спеціаліст з міжнародних відносин та політики безпеки в Північній Європі Елізабет Бро, коментуючи питання щодо рішення кривавого диктатора путіна піти війною на Україну.

За словами експерта, до прийняття рішення щодо повномасштабного вторгнення в Україну, росія була дуже успішною в організації агресії в так званій "сірій зоні", досягнувши ці успіхи навіть без бойових дій.

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Саме зосередження російських військ неподалік українського кордону послугувало погіршенню економічної ситуації, становищу на міжнародних фінансових ринках, відлякувало співпрацю з інвесторами, а також підвищувало ризик суверенного дефолту України.

Агресія щодо України демонструвалася й в присутності флоту росії в Чорному морі, адже через зростання вартості страховок торгових суден і вантажів, шкода завдавалася, в першу чергу, українській морській торгівлі та обігу портів, що сильно впливало на економіку України.

На думку Бро не варто недооцінювати й "бої" у кіберпросторі, кампанії дезінформації з боку рф проти української держави та інші "принади" російської гібридної війни.

"росія душила свого сусіда і цілком могла завдати величезних економічних збитків Україні. Натомість вона воліла вторгнутися", — коментує ситуацію експерт.

Що стосується питання того, чим керувався кривавий диктатор володимир путін, приймаючи рішення щодо розгортання війни з Україною, то Елізабет Бро переконана, що "він прорахувався і не врахував чинності опору українських військ".

"Є припущення, що путін нездоровий і тому поспішав увінчати своє правління підкоренням України, але це лише гіпотези. Однак ясно, що у його картині світу це дуже важливе завдання", — пояснила вона.

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За словами авторки, якщо раціонально зважити всі "за" і "проти", то агресор мав би, ймовірніше за все, обирати тактику "придушення" України, адже, попри всі свої плюси, вона є й набагато дешевшою у всіх відносинах, аніж повномасштабна війна. Особливо це стосується людських життів.

"Зараз ми спостерігаємо різко посилену ізоляцію росії, небувало жорсткі санкції проти неї – це витрати вторгнення, причому їх важко було не передбачити. З раціонального погляду вибір агресора однозначний – на користь дій у "сірій зоні", а не війни. Але з погляду ідеології з її сильними емоційними елементами все може бути інакше. Гра може здаватися вартою свічок, оскільки йдеться про територію, яка має для агресора велике символічне значення", — підсумувала Бро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський диктатор володимир путін вже усвідомив, що захопити хоча б половину України йому не вдасться, тож прийняв рішення звузити цілі так званої "спецоперації" до локальних завдань.