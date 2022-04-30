На Миколаївщині поліція затримала російських військових, які намагалися захопити АЕС: подробиці
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На півдні України точаться бої з окупантами
На півдні України продовжуються бої з російською окупаційною армією, в ході яких українські військові завдали більш ніж два десятки артилерійських і авіаційних ударів на нанесли втрати окупантам.
Про це у зведенні повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією нанесено 23 ураження позицій противника. Ворожі втрати складають 16 рашистів, броньована та автомобільна техніка, станція радіоелектронної боротьби", — йдеться у зведенні.
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Крім того, на Миколаївщині українські правоохоронці затримали трьох російських військових, які входили до складу угруповання, що намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.
А біля обласного центру був виявлений схрон із протитанковим озброєнням.
"Схованку облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві. При огляді правоохоронцями було вилучено протитанковий ракетний комплекс "Корнет" і гранатомети російського виробництва", — йдеться у зведенні.
На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо погрози вторгнення російських військ з невизнаної республіки.
У самому ж придністровському регіоні Молдови російська федерація продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України.
Вороже корабельне угруповання продовжує перебування на позиціях контролю проголошеного закритим району північно-західної частини Чорного моря.
Зберігається загроза ракетних ударів.
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