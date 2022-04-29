Захід робить ставку на Україну, бо тільки так можна зірвати плани путіна

Глобальні питання війни та миру зараз вирішуються саме в Україні

Цього тижня відбулася низка ключових подій у ракурсі російсько-української війни та реакції на неї світу. У вівторок, 26 квітня, у німецькому Рамштайні міністри оборони країн-членів НАТО (30) та союзники (10, включаючи Україну, Ізраїль, Японію) прийняли рішення про постійну координацію діяльності щодо допомоги Україні у відбитті російської агресії. І про збільшення постачання нам озброєння, включаючи наступальне.

У четвер, 28 квітня, німецький Бундестаг ухвалив історичне рішення, підтримавши постачання важкого озброєння в Україну.

У той же день Палата представників США проголосувала за закон про ленд-ліз, який значно прискорить постачання Україні зброї та боєприпасів.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував для "Телеграфу" зміни, що відбуваються у свідомості Заходу.

Велика Британія першою із західних країн визнала, що це вони фактично виростили путіна.

"Світ за два з лишком місяці після відкритого вторгнення росії в Україну та агресивної війни, яку загарбники принесли на нашу землю, помінявся кардинально, – упевнений Олег Жданов. – Захід нарешті усвідомив, що глобальні питання війни та миру сьогодні вирішуються на фронті між Україною та росією. І що там же вирішується, яким буде новий світовий порядок. Адже сьогодні вже дитині, гадаю, зрозуміло, що ООН – мертва організація, вона не в змозі ні запобігати війнам, ні зупиняти їх".

На думку експерта, після закінчення цієї війни (яку стратегічно Україна вже виграла, але до остаточної перемоги ще далеко) нова система безпеки буде абсолютно іншою, так само як і система відносин.

Олег Жданов вважає, що програмну, фундаментальну промову, яка розплющує очі на майбутній світопорядок, вимовила днями глава британського МЗС Ліз Трасс.

Серед основних тез:

російські війська мають бути вигнані з усієї окупованої ними території України, у тому числі з Криму;

перемога України – це стратегічний імператив для Заходу;

слід зробити все, щоб запобігти можливості повторення подібної агресії, у тому числі збільшити асигнування на оборону і використовувати всі економічні важелі, що є в наявності, для витіснення росії з західних ринків;

Захід має допомогти наростити оборонні можливості не лише України, а й інших країн, яким може загрожувати військова агресія з боку рф, таких як Молдова та Грузія;

потрібен новий підхід, який поєднував би фізичну та економічну безпеку і допоміг би сформувати міцніші глобальні альянси, в яких вільні країни могли б почуватися впевненіше.

"Велика Британія першою із західних країн визнала, що це вони фактично виростили путіна. Що завдяки їхній політиці умиротворення агресора – той зміцнів і показав своє справжнє обличчя. Британці взяли на себе відповідальність за те, що відбувається. І це дуже показово", – вважає експерт.

Чим довше росія у цій війні, тим більше стає країною-ізгоєм

Олег Жданов наголошує, що Ліз Трасс також зробила важливий меседж. Суть його в тому, що новий світовий порядок буде збудовано на регіональних союзах.

"Для нас це не двозначний натяк, що треба визначатись – з ким вибудовувати такий союз, таку регіональну систему безпеки. Однозначно тут мають бути ті, хто реально підтримав та підтримує нас у боротьбі з російською агресією. Як мінімум, це – Польща, країни Балтії. Але це не обов'язково мають бути сусіди, – вважає експерт. – Та сама Велика Британія вже конкурує зі США у питаннях допомоги Україні. І союз із британцями – чудово для українців. Можливо, в майбутньому до такого союзу приєднаються Азербайджан та Туреччина. Після нашої перемоги, гадаю, треба провести своєрідний опитувальник серед сусідів і не лише – хто хоче вибудовувати систему безпеки з Україною? Упевнений, охочих буде чимало".

Європа, на думку Олега Жданова, піде цим же шляхом.

"Той же президент Франції Макрон може спробувати посунути Німеччину з лідерської позиції в ЄС. Тим більше, що рейтинги німецького канцлера Шольца серйозно просіли, а Макрон щойно повторно виграв вибори.

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Зайнявши місце лідера в ЄС, Макрон міг би спробувати поконкурувати зі США, поставивши на перше місце питання колективної безпеки в Європі. А це повернення до ідеї створення власних – європейських – сил безпеки. Тим більше, що всю законодавчу базу для цього прописано в документах про створення Євросоюзу", – пояснює Олег Жданов.

Ну, а поки що, зазначає він, Україна продовжує боротьбу за право існувати як держава та нація. І цілодобово доводить це право на полі бою. Адже лише там, упевнений експерт, можна зірвати плани путіна. Саме тому Захід зробив ставку на Україну, ухваливши рішення про кардинальне переозброєння наших збройних сил.

"Ну, російська федерація прискореним маршем йде в бік деградації, — підкреслює Олег Жданов. — І чим довше вона у цій війні, тим більше стає країною-ізгоєм. Сьогодні навіть країни, що коливаються, які не можуть визначитися, на чиєму вони боці (ті ж Індія, Китай), не прагнуть допомогти росії, що тоне, протягнути їй руку допомоги. Дистанціюються. Так, вони поки не підтримують Україну. Але при цьому все далі відходять від росії".

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Станом на ранок 29 квітня, 65-го дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, противник продовжує численні атаки, отримуючи при цьому по зубах.

Антикризовий радник голови Офісу президента та член української переговорної делегації Михайло Подоляк пояснив, чому останнім часом процес переговорів із представниками російської федерації зупинився.