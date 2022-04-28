Німеччина визначилася: Бундестаг ухвалив рішення щодо важкого озброєння для України

Німеччина схвалила постачання важкого озброєння Україні.

У четвер, 28 квітня, німецький Бундестаг підтримав постачання важкого озброєння в Україну.

Як повідомляє Spiegel, пропозицію підтримали правляча коаліція та найбільший опозиційний блок ХДС/ХСС. За проголосували 586 депутатів. Проти лише 100 людей, сім утрималися.

Депутати закликали федеральний уряд "продовжити і, по можливості, прискорити постачання в Україну необхідної техніки, а також розширити постачання за рахунок важкого озброєння та складних систем".

"Парламентарі наголошують, що Німеччина твердо стоїть на боці України у її боротьбі за свободу. Підтримка права України на самооборону важлива для захисту миру та свободи в Європі, а також для пошуку дипломатичного рішення", — йдеться у повідомленні.

Як пише DW, під час дебатів за надання Україні зброї лідер фракції Союзу Фрідріх Мерц (ХДС) різко критикував канцлера Олафа Шольца. Оскільки канцер тижнями уникав дискусії щодо постачання зброї та сумнівався.

Також раніше повідомлялося, що за наказом Шольца Німеччина вдвічі скоротила список озброєння для України. При цьому Шольц заявив про готовність ФРН стати гарантом безпеки України згідно з новим міжнародним договором, який на переговорах у Стамбулі 29 березня обговорювали представники України та росії.