Укр

Германия определилась: Бундестаг вынес решение насчет тяжелого вооружения для Украины

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Бундестаг Новость обновлена 28 апреля 2022, 13:05
Бундестаг

Германия одобрила поставку тяжелого вооружения Украине.

В четверг, 28 апреля, немецкий Бундестаг поддержал поставки тяжёлого вооружения в Украину.

Как сообщает Spiegel, предложение поддержали правящая коалиция и крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС. За проголосовали 586 депутатов. Против — лишь 100 человек, семь воздержались.

Депутаты призвали федеральное правительство "продлить и, по возможности, ускорить поставки в Украину необходимой техники, а также расширить поставки за счет тяжелого вооружения и сложных систем".

"Парламентарии подчеркивают, что Германия твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Поддержка права Украины на самооборону важна для защиты мира и свободы в Европе, а также для поиска дипломатического решения", — говорится в сообщении.

Как пишет DW, во время дебатов за предоставление Украине оружия лидер фракции Союза Фридрих Мерц (ХДС) подверг резкой критике канцлера Олафа Шольца. Поскольку канцер неделями избегал дискуссии о поставках оружия и сомневался.

Также ранее собщалось, что по приказу Шольца Германия вдвое сократила список вооружения для Украины. При этом Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности Украины согласно новому международному договору, который на переговорах в Стамбуле 29 марта обсуждали представители Украины и россии.

Теги:
#Германия #Россия #Бундестаг
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