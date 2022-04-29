У Зеленського назвали дві проблеми переговорів з росією

Зустріч двох президентів планується, проте не зараз

Переговори президента України Володимира Зеленського і російського лідера володимира путіна відбудуться, коли будуть готові юридичні позиції.

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Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів антикризовий радник голови Офісу президента та член української переговорної делегації Михайло Подоляк, відзначивши дві проблеми, які "гальмують" переговорний процес із країною-агресором.

За його словами, станом на сьогоднішній день процес переговорів із представниками російської федерації призупинився. Однією з головних причин небажання "співпрацювати" з агресором стали докази військових злочинів росіян на території Київщини.

"Певною мірою можна говорити, що переговорний процес йде більш повільно. Тому що після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі воєнні злочини російської Федерації у Київській області: у цілій низці наших міст і селищ. Це – перше, що суттєво повпливало на емоційний фон. Друга складова – у росії (хто б що не говорив) ще достатньо ресурсів, щоб проводити активні бойові дії на сході країни. І вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовжували боятись. Поки що я не бачу підстав для очної зустрічі", — пояснив український чиновник.

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