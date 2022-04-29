Окупанти потужно отримали по зубах на Донбасі — Генштаб ЗСУ

Активних перегрупувань та наступів противник не проводив.

Станом на ранок 29 квітня, 65-го дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 квітня на сторінці у Facebook.

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На більшості напрямів активних дій противника немає. На Ізюмському напрямі, де раніше російські війська намагалися прорватися, противник активних наступальних дій не проводив.

Основні зусилля зосереджені на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх поразки вогнем артилерії.

Минулої доби українськими захисниками було вражено п’ятнадцять повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет і дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

ЗСУ ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях наносять контрудари, лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Зазначимо, що згідно з новими картами бойових дій, росіяни продовжують брати в облогу Харків та Ізюм, намагаючись просунутися в захопленні Луганської та Донецької областей, але успіхів не мають.