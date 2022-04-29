На 9 травня до путіна ніхто не приїде: кремль шукає виправдання, а у мережі насміхаються

У кремлі кажуть, що нікого не буде, бо дата не кругла

Російська влада з нагоди 9 травня організовує у Москві парад до Дня перемоги, однак на нього не приїде жоден з іноземних лідерів. І поки прессекретар диктатора дмитро пєсков виправдовується, що "вони нікого не запрошували", бо дата не ювілейна, у мережі з росіян вже насміхаються.

Як передає DW, пєсков заявив, що на 9 травня у Москву не приїде навіть пособник тероризму та білоруський президент Олександр Лукашенко. Не буде також представників Казахстану, Ізраїлю та навіть невизнаного Придністров'я, адже вони відмовилися від проведення масових парадів.

"На День перемоги ми нікого не запрошували з іноземних лідерів. Річ у тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, це святе свято для усієї Росії, для всіх росіян. Але іноземних лідерів ми не запрошували", — виправдався за таку ситуацію пєсков.

І поки кремль пояснює росіянам, чому у їх масштабному параді не братиме участь жоден з іноземних лідерів, користувачі Twitter висунули свої припущення:

"Пояснюється це тим, що запрошувати, крім Білорусі, Еритреї та Північної Кореї, стало особливо нікого.

Навіть якби й була ювілейною, ніхто б не приїхав

А справжня правда у тому, що послали все, включаючи товариша Сі. Товариш Пу боїться втратити те, що в нього, як він за непорозумінням вірить, ще є. Своє обличчя.

Це буде скромненький міжсобойчик путлера з лукашенком і ряженими: ветеранами з генералами".

Ще одна цікава версія того, чому кремль не кликав нікого на свій парад до 9 травня — на думку одного з користувачів, на ім'я Олег, в росії не залишилося техніки (вона догорає в Україні) та живої сили (більшість також загинула в Україні). А це означає, що маршувати нікому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський журналіст Олександр Невзоров спрогнозував, що зовсім скоро російсько-українська війна піде у зворотному напрямку, а над кремлем з'являться українські тризуби.