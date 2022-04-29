На 9 мая к путину никто не приедет: кремль ищет оправдание, а в сети насмехаются

В кремле говорят, что никого не будет, потому что дата не круглая

Российские власти по случаю 9 мая организуют в Москве парад ко Дню победы, однако на него не приедет ни один из иностранных лидеров. И пока пресс-секретарь диктатора дмитрий песков оправдывается, что "они никого не приглашали", потому что дата не юбилейная, в сети с россиян уже смеются.

Как передает DW, Песков заявил, что на 9 мая в Москву не приедет даже пособник терроризма и белорусский президент Александр Лукашенко. Не будет также представителей Казахстана, Израиля и даже непризнанного Приднестровья, потому что они отказались от проведения массовых парадов.

"На День победы мы никого не приглашали из иностранных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей россии, для всех россиян. Но иностранных лидеров мы не приглашали", — оправдался за такую ситуацию Песков.

И пока Кремль объясняет россиянам, почему в их масштабном параде не будет участвовать ни один из иностранных лидеров, пользователи Twitter выдвинули свои предположения:

"Объясняется это тем, что приглашать помимо Беларуси, Эритреи и Северной Кореи стало особо никого.

Даже если бы и была юбилейной, никто бы не приехал.

А настоящая правда в том, что послали все, включая товарища Си. Товарищ Пу боится потерять то, что у него, как он по недоразумению верит, еще есть. Своё лицо.

Это будет скромный междусобойчик путлера с лукашенко и ряжеными: ветеранами с генералами".

Еще одна интересная версия того, почему Кремль не звал никого на свой парад к 9 мая — по мнению одного из пользователей, по имени Олег, в россии не осталось техники (она догорает в Украине) и живой силы (большинство также погибло в Украине). А это значит, что маршировать некому.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский журналист Александр Невзоров спрогнозировал, что совсем скоро российско-украинская война пойдет в обратном направлении, а над Кремлем появятся украинские трезубцы.