"Война двинется в обратном направлении": Невзоров предсказал появление тризубов на Кремле
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Невзоров отметил, что свободолюбие украинцев не знает границ, и вскоре Кремлю придется несладко
Российский журналист Александр Невзоров ранее допустивший возможность того, что над Кремлем поднимутся украинские флаги, сделал очередной не радужный для россиян прогноз. Публицист прокомментировал информацию о том, что у Украины скоро появится лучшее оружие мира, отметив, что война скоро двинется в обратном направлении.
Такой пост журналист опубликовал у себя в Телеграм-канале.
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Невзоров отмечает, что когда в Украину поступит лучшее западное оружие, разъяренные украинцы дойдут до Кремля и воздвигнут над ним свои тризубы.
"Ну, вот и всё. Сейчас ярость и свободолюбие украинцев получат лучшее оружие мира. Война двинется в обратном направлении. Если еще и американцы примут закон о ленд-лизе для ВСУ, то пора будет объявлять конкурс дизайнеров. Замена пигопагусов на башнях Кремля тризубами — дело не шуточное, требует основательного подхода и свежих графических решений", — написал журналист.
Как сообщал "Телеграф", ранее журналист Александр Невзоров ответил на обвинения от путинских властей едким письмом.
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