Відомий колаборант зробив гучну заяву про кримських татар

Зрадники України хочуть заборонити Меджлісу говорити від імені кримських татар

Кримських татар нібито "добровільно" хочуть залучити до участі у війні з Україною з боку росії. Про "готовність" цього народу воювати за путінські наративи заявив керівник невизнаної регіональної національно-культурної автономії в окупованому Криму Ейваз Умеров.

Такі новини повідомляють росЗМІ, повідомляє "Телеграф".

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За словами Умерова, представники кримсько-татарського народу, які залишилися на півострові, у разі потреби готові стати до лав добровольців, щоб підтримати армію рф. Також відомий колаборант заявив, що татари "підтримують курс путіна" і усвідомлюють себе повноцінною частиною "багатонаціонального народу" росії.

Колаборант Ейваз Умеров

Крім цього Ейваз Умеров наголосив, що "Меджліс кримсько-татарського народу", який з 2014 року знаходиться на материковій Україні, має припинити говорити від імені усіх татар. Більш того, нагадаємо, що росія взагалі визнала Меджліс екстремістською організацією.

"Відсиджуючись довгі роки в Україні вони втратили зв’язок з народом і не мають жодного права себе з ним ототожнювати, — зазначив відомий зрадник батьківщини. — Усі їхні заяви, зокрема про спецоперацію в Україні, їхню особисту злочинну думку. Ми забороняємо їм виступати від імені народу".

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Як відомо, у своїй більшості кримські татари є проукраїнськими, і багато хто з них залишив півострів після початку окупації. У тому числі і вже згадані представники Меджлісу. Його нинішній очільник Рефат Чубатов уже відреагував на заяви колаборанта Умерова, наголосивши, що окупантам легко влаштовувати "з’їзди" кримських татар, зганяючи на них студентів та бюджетників.

Рефат Чубаров

"Очевидно для всіх, що завершенням російсько-української війни стане звільнення Криму від російських загарбників та відновлення суверенітету України над Кримським півостровом, — зазначив Чубатов. — Знають про цю неминучість і місцеві колаборанти, яких господарі, російські окупанти виганяють на чергове провокаційне збіговисько".

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про раптову зміну поглядів у відомої кримської зрадниці України, експрокурорки Наталії Поклонської. Нещодавно вона заявила, що російська військова символіка є символом горя, а нинішня війна не потрібна ні Україні, ні росії.

Втім, користувачі мережі їй не повірили. Тим більше, що ще на початку війни вона була помічена на території Херсонської області, нібито роздавала гуманітарну допомогу, але насправді засвітилася для росТБ.