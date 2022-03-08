Скандальну Поклонську помітили в Україні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 56
Зрадниця Батьківщини корчить із себе людину, яка привезла гуманітарну допомогу
Колишня прокурор із окупованого росією Криму Наталія Поклонська, яка розшукується в Україні, ризикнула приїхати на територію Херсонщини. Вона переміщається разом із військовими-загарбниками, начебто доставляючи гуманітарні вантажі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, Поклонська намагається показати себе як благодійник і філантроп. При цьому херсонці повністю відмовилися від російської гуманітарки, знищивши запропоновані військовослужбовцями продукти.
"Видно, що "няш-м’яш" не очікує на удар. Мабуть, перед виїздом в Україну їй наплели про гарантії безпеки — але ж ви знаєте, що Росія своїх завжди кидає", — зазначив Гончаренко.
Політик вважає, що скандальну чиновницю необхідно затримати якнайшвидше, тому оголосив своєрідне "сафарі". На його думку, про зрадницю росія не турбуватиметься. А сама Поклонська повинна відповісти за те, що проміняла службу Батьківщині на московську квартиру та окупаційний режим.
Нагадаємо, що раніше ми писали, як полонені російські солдати розповідають про своє перебування в Україні — представники "другої армії світу" ховалися кілька днів лісами, а потім здалися місцевому населенню.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-