Скандальну Поклонську помітили в Україні (фото)

Зрадниця Батьківщини корчить із себе людину, яка привезла гуманітарну допомогу

Колишня прокурор із окупованого росією Криму Наталія Поклонська, яка розшукується в Україні, ризикнула приїхати на територію Херсонщини. Вона переміщається разом із військовими-загарбниками, начебто доставляючи гуманітарні вантажі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, Поклонська намагається показати себе як благодійник і філантроп. При цьому херсонці повністю відмовилися від російської гуманітарки, знищивши запропоновані військовослужбовцями продукти.

Поклонська вже позує з наборами російської гуманітарки

"Видно, що "няш-м’яш" не очікує на удар. Мабуть, перед виїздом в Україну їй наплели про гарантії безпеки — але ж ви знаєте, що Росія своїх завжди кидає", — зазначив Гончаренко.

Політик вважає, що скандальну чиновницю необхідно затримати якнайшвидше, тому оголосив своєрідне "сафарі". На його думку, про зрадницю росія не турбуватиметься. А сама Поклонська повинна відповісти за те, що проміняла службу Батьківщині на московську квартиру та окупаційний режим.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як полонені російські солдати розповідають про своє перебування в Україні — представники "другої армії світу" ховалися кілька днів лісами, а потім здалися місцевому населенню.